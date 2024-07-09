Маслодельный комбинат в Курской области загорелся после атаки украинского дрона

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Украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат в городе Суджа Курской области. В результате на предприятии возник пожар.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что никто из работников предприятия в результате удара не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб и пожарные.
Это не первая атака, которой сегодня подверглась Курская область. Ранее украинский дрон ударил по автозаправочной станции в Суджанском районе. В результате АЗС загорелась. Когда подъехавшие пожарные приступили к ликвидации возгорания, они также подверглись атаке беспилотника ВСУ. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар вскоре был ликвидирован.
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Александр Бойцов