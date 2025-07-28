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Массажист из Тамбова бесплатно помогает военным на фронте

Фото: iStock/microgen

Александр из Тамбова бесплатно делает массаж военным на фронте, помогая справиться с нагрузками и проблемами позвоночника.



По информации Mash на Донбассе, мужчина с 2014 года и, начиная с гуманитарной помощи, теперь лечит бойцов во время передышек. Сейчас он в ДНР, планирует поездки в Запорожье, Луганск и снова домой в Тамбов, чтобы продолжать свою поддержку защитников.

Раз в несколько месяцев Александр самостоятельно приезжает в новые регионы за свой счет, чтобы оказывать помощь.

Виктория Иванченко

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