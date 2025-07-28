В Харьковской области погиб человек при сбросе снаряда с беспилотника ВСУ
Мужчина погиб в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в харьковском селе Таволжанка. Об этом в своём телеграм-канале написал глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев.
Он назвал случившееся терактом против мирного населения.
Ранее ВСУ ударили по Васильевке в Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, в результате атаки ранена двухлетняя девочка. У неё осколочные ранения руки. Сейчас маленькой пациентке ничего не угрожает.
Также ВСУ обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб мирный житель в Алешках, а в Новой Каховке пострадал мужчина 1967 года рождения.
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