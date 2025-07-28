В Харьковской области погиб человек при сбросе снаряда с беспилотника ВСУ

28 июля 2025, 17:20

В селе Таволжанка мужчина погиб при сбросе снаряда с украинского дрона

Фото: iStock/NiseriN

Мужчина погиб в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в харьковском селе Таволжанка. Об этом в своём телеграм-канале написал глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев.