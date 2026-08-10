Масштабная мобилизация в Одессе оставила город без сантехников и электриков

10 августа 2026, 17:28

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Массовая мобилизация в Одессе обернулась острой нехваткой работников коммунальных служб, особенно сантехников и электриков. Об этом рассказал покинувший город экс-руководитель одного из местных коммунальных предприятий Владимир Липко.





Он уточнил, что на сегодняшний день практически не осталось специалистов, которые могли бы справляться с большим числом поступающих заявок. По словам Липко, в городе остались только те, кто смог оформить бронь по какой-либо причине, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на РИА Новости.





«В результате на предприятиях в среднем осталось по два человека одной специальности из десяти, положенных по штатному расписанию», — говорится в материале.

«В частности, предлагается распространить военную обязанность на трудоспособных женщин, не имеющих детей, и ввести для них одинаковые с мужчинами правила мобилизации», — отмечает издание.