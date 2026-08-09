Леопард спас украинца от сотрудников ТЦК

09 августа 2026, 05:37

Жителя Днепропетровской области спас от сотрудников ТЦК его леопард Зевс

Фото: iStock/nicholas_dale

В Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) не смогли задержать местного жителя из-за его экзотического питомца. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».





Сотрудники не решились подойти в парке к мужчине, рядом с которым лежал леопард на поводке. Украинец также прокомментировал ситуацию на камеру.

«Наша первая встреча с ТЦК. Да, Зевс?» — сказал он.