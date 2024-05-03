Масштабные удары: СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра России

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Благодаря умелым маневрам России удалось застать ВСУ неподготовленными к отражению наступления. С таким мнением выступил обозреватель американской газеты Hill Патрик Дреннан.
«Украину превзошли в искусстве маневра. Она не была готова к мощным <...> контрнаступлениям (после провала украинского наступления в 2023 году. — Прим. ред.) России, а ее оборонительные позиции могут рухнуть», — написал журналист.Автор материала отмечает, что Вооруженные силы России отличаются развитой командной структурой и хорошей логистикой в зоне СВО. Помимо этого, российские войска продемонстрировали, что способны крайне эффективно противостоять украинским беспилотникам на поле боя.
Обозреватель пришел к выводу, что Украину превзошли в численности, оружии и оперативном искусстве.
«В целом Россия обладает большим стратегическим и логистическим преимуществом», — подытожил Дреннан.Читайте также:
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Алина Юрчак