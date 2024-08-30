Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что в зоне Специальной военной операции (СВО) в Донбассе начался масштабный кризис обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, крах украинской обороны на этом направлении стал лишь вопросом времени. Свое мнение Меркурис озвучил в своем блоге на YouTube.
Меркурис также подчеркнул, что российские войска перерезали линии снабжения ВСУ в этом регионе, что еще больше усугубляет ситуацию для украинской стороны.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, что открывает путь на Покровск — один из ключевых стратегических узлов для украинских сил на западе ДНР.
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«В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом. Не думаю, что кто-то всерьез сомневается в общей ситуации», — отметил эксперт, добавив, что постоянные успехи российской армии способствуют разрушению оборонительных позиций ВСУ вокруг города Красноармейска (Покровск).
Меркурис также подчеркнул, что российские войска перерезали линии снабжения ВСУ в этом регионе, что еще больше усугубляет ситуацию для украинской стороны.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, что открывает путь на Покровск — один из ключевых стратегических узлов для украинских сил на западе ДНР.
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Елена Перлова