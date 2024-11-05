ВС РФ наносят удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области

Фото: iStock/Vladimir Zapletin
Российские Вооруженные силы осуществляют массированный авиаудар с использованием бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), по позициям Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.
Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, удары нацелены на уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ.
В своем Telegram-канале Рогов отметил, что основной удар наносится в районе Орехова и распространяется на близлежащие населенные пункты Новоданиловка и Малая Токмачка. По его словам, атаки направлены против скоплений украинских сил, чтобы предотвратить их продвижение на этом участке фронта.
Читайте также:
«Царь-бомба» в действии: ВС РФ ударили ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области, последствия
МИД России осудил авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме
Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео
Мария Моисеева