«Царь-бомба» в действии: ВС РФ ударили ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области, последствия

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Армия России нанесла мощный удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области. Что умеет российская царь-бомба и как ее применяют, расскажет «Радио 1».
Удар ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области
В Курской области ФАБ-3000 накрыл сельскохозяйственный, который боевики ВСУ превратили в крытую стоянку для техники. Там же хранилась и селитра, из-за чего облако от взрыва окрасилось в рыжий цвет.
Применили этот боеприпас около населенного пункта Кремяное вечером в среду, 2 октября.
Однако это не первый раз, когда ВС РФ применяют трехтонный боеприпас по вражеским позициям на русской земле. 5 сентября был нанесен авиаудар по стоянке ВСУ в Курской области.
Кроме того, еще в самом начале вторжения ВСУ в курское приграничье бомбардировщик Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 на скопление техники ВСУ в Сумской области.
Что такое ФАБ-3000
ФАБ-3000 - это фугасная авиационная бомба, а 3000 - это вес всего боеприпаса. При этом половину от этого веса составляет взрывчатое вещество – 1200 кг. Длина бомбы составляет более трех метров. Взрываясь, она оставляет в грунте воронку диаметром до 30 метров и глубиной 15 метров. Сбрасывается на цель с бомбардировщика, летящего на высоте 16 км, на скорости около 1200 км/ч.
ФАБ-3000 была принята на вооружение еще в 1946 году, с тех пор она часто модернизировалась. Этот боеприпас предназначен для поражения промышленных, городских, портовых сооружений, крупных укрепленных целей, мощных опорных пунктов. Радиус сплошного поражения ФАБ-3000 — до 50 метров, осколочное поле при дроблении корпуса и разрушении цели — 260 метров.
Применение ФАБ-3000 на СВО
Впервые в рамках СВО ФАБ-3000 использовали в Мариуполе во время штурма завода «Азовсталь». Впоследствии боевики ВСУ, сдавшиеся в плен, рассказали, что от мощи этих ударов многие сходили с ума и решили выйти из подземелий с поднятыми руками.
На сегодняшний день в зоне СВО используется новая версия ФАБ-3000. Теперь снаряды оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить прицельные удары, а также корректировать точку назначения удара.
Сейчас ФАБ-3000 применяется в зоне СВО довольно часто. Ими бьют по вражеским складам боеприпасов, местам скопления боевой техники, по ангарам, где находится высшее командование ВСУ или иностранные наемники.
Производство Царь-бомбы
С февраля текущего года предприятия ОПК в Нижегородской области организовали массовое изготовление трехтонных ФАБ-3000. Объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз с 2023 года. Сделать это удалось благодаря расконсервации мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий.
При этом ФАБ-3000 является не самым мощным оружием, которое есть в распоряжении у ВС РФ. Кроме него существуют ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Последний является мощнейшим неядерным боеприпасом. Но их еще армия России в рамках спецоперации не использовала.
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Элина Позднякова