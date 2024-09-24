Минобороны: ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ под Купянском — видео

Видео: Минобороны РФ
Российская армия ударила по пункту дислокации боевиков ВСУ в районе Купянска. Об этом доложили в Минобороны РФ, предоставив соответствующие кадры.
«Потери противника составили до 40 боевиков и до пяти единиц военной техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.Там уточнили, что наносился авиаудар при помощи бомбы ОДАБ-1500.
Как сообщалось ранее, бойцы спецназа «Ахмат» вышли из окружения боевиков ВСУ под Мартыновкой, что расположена под Курском.
По словам командира бойцов Апты Алаудинова, «Ахматовцы» своими действиями помогли войскам РФ перегруппироваться и удержали важный участок. В окружении спецназовцы находились больше 40 дней.
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Никита Кротов