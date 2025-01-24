Слюсарь: за ночь в Ростовской области сбили семь беспилотников

Фото: iStock/sommersby
В Ростовской области в ночь на 24 января было сбито семь беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах области.
Читайте также:
Mash: дроны ВСУ атаковали завод Кремний в Брянске и НПЗ в Энгельсе
Shot: в районе Рязанского НПЗ пожар после падения обломков дронов ВСУ
Mash: в Рязани загорелся частный дом в результате падения обломков дрона ВСУ
Иван Мусатов