Минобороны РФ: над регионами России уничтожили 49 беспилотников ВСУ

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В России с 19:00 до 22:00 было ликвидировано 49 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«23 января в период с 19:00 мск до 22:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», — передают в ведомстве.
Дроны были ликвидированы над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом. В Курской средства ПВО уничтожили 37 беспилотников. Также семь БПЛА ликвидировали над Брянской областью, четыре над Крымом и один над Белгородской областью.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Липецкой области объявлен желтый режим опасности с воздуха.
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