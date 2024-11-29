Массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 47 дронов

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 47 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего ликвидировано 47 вражеских беспилотников. 29 из них сбили в Ростовской области, восемь — в Краснодарском крае. По три украинских дрона уничтожено в Белгородской, Брянской и Воронежской областях и один – в Крыму.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что силы ПВО РФ столкнулись с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, нейтрализованы уже 30 БПЛА ВСУ.
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Элина Позднякова