Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

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Над Губкинским городским округом сбит украинский БПЛА, передает губернатор Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших.
«В селе Скородное в результате падения обломков беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы», — пишет в своем Telegram-канале губернатор.Помимо этого повредилась одна машина, обломки от падения БПЛА вызвали возгарание из-за попадания в газовую трубу. Подача газа уже перекрыта аварийной службой.
Последствия атаки еще уточняются.
Ранее «Радио 1» писало о том, как автомобильный мост через Протоку выстоял после атаки со стороны украинских беспилотников на Кубани.
Незадолго до этого расчет операторов БПЛА ВСУ сдался в плен ВС РФ вместе с аппаратурой на Харьковском направлении.
Также в этом году добровольческие отряды «Барс» получили на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.
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Мария Моисеева