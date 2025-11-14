14 ноября 2025, 12:29

Фото: iStock/Terry Papoulias

Массированная атака дронов на Новороссийск могла вестись с нейтральных судов





Массированный налёт украинских беспилотников на Новороссийск осуществлялся со стороны Чёрного моря и, вероятно, запускался с промышленных судов под нейтральным флагом. Об этом сообщил заслуженный военный лётчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов.



По его словам, установки с дронами могли быть замаскированы на судах промыслового флота, не обязательно принадлежащих Украине. Он отметил, что такие суда могли выйти из одесских портов, создав видимость маршрута в сторону Средиземного моря, а затем изменить курс.



Попов предположил, что атака была организована с плавучих платформ, чтобы избежать обнаружения российскими силами. Беспилотники могли запускаться в автоматическом режиме под управлением GPS-систем.





«В ночное время выйти на цель с большого расстояния крайне сложно, но современные навигационные системы позволяют реализовать такой сценарий», — подчеркнул генерал в беседе с NEWS.ru.