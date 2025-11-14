Продвижение ВС РФ в Запорожской области может вынудить ВСУ отступить за Днепр
Продвижение российских войск в Запорожской и Днепропетровской областях создаёт давление на логистику украинской группировки в Донбассе и может способствовать освобождению территорий ДНР и ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что в долгосрочной перспективе действия российских сил на Запорожском направлении способны нарушить снабжение ВСУ, что поставит Киев перед выбором: отвести войска за Днепр или перебросить дополнительные резервы из Донбасса, ослабив оборону в регионе.
Рожин отметил, что наибольшие успехи за последний месяц российские войска демонстрировали в Харьковской области, в районе Волчанска, а также в Донбассе — при окружении и ликвидации украинских подразделений под Красноармейском и Димитровом.
