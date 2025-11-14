Достижения.рф

В Новороссийске БПЛА атаковали нефтебазу «Шесхарис»

В Новороссийске БПЛА атаковали нефтебазу «Шесхарис» в ночь на 14 ноября
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения повреждены в результате атаки БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.



По информации ведомства, на месте происшествия задействованы экстренные и специализированные службы. Предварительно, пострадавших нет.

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной массированной атаки со стороны ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

