В Новороссийске БПЛА атаковали нефтебазу «Шесхарис»
Нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения повреждены в результате атаки БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
По информации ведомства, на месте происшествия задействованы экстренные и специализированные службы. Предварительно, пострадавших нет.
В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной массированной атаки со стороны ВСУ, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: