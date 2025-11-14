14 ноября 2025, 10:47

В Новороссийске БПЛА атаковали нефтебазу «Шесхарис» в ночь на 14 ноября

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения повреждены в результате атаки БПЛА в Новороссийске. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.