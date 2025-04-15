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Массированная атака дронов ВСУ на территорию РФ: сбито 115 беспилотников

МО РФ: 115 дронов ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 115 украинских беспилотников, 109 из них уничтожили в Курской области. Об этом утром 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 109 вражеских беспилотников сбили в Курской области, три — в Воронежской. Ещё по одному дрону уничтожили на территории столичного региона, в Брянской и Орловской областях.

Ранее жители Курска сообщали о более чем 30 взрывах в небе над городом из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Опасность атаки БПЛА ввели на территории региона с 0:01. После 01:00 послышались первые взрывы.

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Засевшие в Горнальском монастыре боевики ВСУ отказались от переговоров
15 апреля 2025, 07:19

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Засевшие в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре боевики ВСУ в Горнале Курской области отказались сдаваться в плен и разместили в нём минометные и артиллерийские расчеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в в российских силовых структурах.
«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование украинской армии вновь доказало, что для неонацистов нет ничего святого.

11 апреля стало известно, что российские бойцы начали штурмовать Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Он стал последним укрепрайоном ВСУ на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 боевиков ВСУ.

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ВСУ свыше 100 раз нарушили запрет на удары по объектам энергетики
15 апреля 2025, 06:07

Фото: iStock/sandsun

Украинская армия более 100 раз нарушила договоренность о запрете ударов по объектам энергетики, которое было заключено 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вооруженные силы Украины с 18 марта по 14 апреля 101 раз нарушили принятое решение о прекращении ударов по объектам энергетики», — посчитали в агентстве.

Ранее украинская и российская стороны договорились заключить 30-дневную договоренность об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Эмбарго был введен 18 марта, но уже на следующий день ВСУ нанесли удар беспилотниками по нефтебазе на Кубани. Как в начале апреля заявили в Минобороны РФ, после заключения перемирия Украина ни на сутки не переставала наносить удары по энергетическим объектам России.

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СК РФ запустил расследование атаки дронов ВСУ на Курск
15 апреля 2025, 05:32

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России запустил расследование после массированной атаки украинских беспилотников на Курск. Об этом сообщает издание «Известия».
«Следственный комитет проводит расследование после массированной атаки БПЛА со стороны ВСУ в Курске», — говорится в сообщении.

Специалисты отправили обломки беспилотников на экспертизу. Это сделано с целью выявить тип и вид дронов, которые были запущены по Курску. На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на Курск погибла 85-летняя пенсионерка, а еще девять человек пострадали.

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В Курске в результате атаки дронов ВСУ один человек погиб и 9 пострадали
15 апреля 2025, 04:18

Фото: iStock/Motortion

Массированная атака дронов ВСУ на Курск привела к гибели одного человека и девяти пострадавшим. Об этом сообщает «Оперштаб Курской области».
«К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Также пострадали 9 человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги», — пишут в telegram-канале.

К тому одна из атак была совершена на гараж машин скорой помощи. Там повреждены 11 автомобилей.

Ранее «Радио 1» сообщало о массированной атаке украинских беспилотников на Курск. Дроны били по жилым домам. В одном из них было разрушено несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе. Известно о поврежденных автомобилях.

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В Курске повреждены минимум 5 автомобилей после атаки дронов ВСУ
15 апреля 2025, 04:05

Фото: iStock/trikolor

В результате атаки украинских беспилотников на Курск были повреждены минимум пять автомобилей. Подсчеты сделаны в редакции «Радио 1», основываясь на данных из местных соцсетей.
Одно из видео последствий было выложено в telegram-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ». Как оказалось, автомобили пострадали в северо-западной части города.



На видео запечатлены четыре пострадавших автомобиля от прилета дрона. Во всех выбиты стекла и повреждены кузовные части. У рядом стоящего дома пострадала облицовка. От удара беспилотника осталась воронка.

Следующим видео делится telegram-канал «Курск №1». На нем горит автомобиль прямо на дороге.



Ранее сообщало о массированной атаке беспилотников на Курск. В результате происшествия пострадало до 10 домов. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе.

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