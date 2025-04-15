Массированная атака дронов ВСУ на территорию РФ: сбито 115 беспилотников

Засевшие в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре боевики ВСУ в Горнале Курской области отказались сдаваться в плен и разместили в нём минометные и артиллерийские расчеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в в российских силовых структурах.