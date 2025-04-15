Массированная атака дронов ВСУ на территорию РФ: сбито 115 беспилотников

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 115 украинских беспилотников, 109 из них уничтожили в Курской области. Об этом утром 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что 109 вражеских беспилотников сбили в Курской области, три — в Воронежской. Ещё по одному дрону уничтожили на территории столичного региона, в Брянской и Орловской областях.
Ранее жители Курска сообщали о более чем 30 взрывах в небе над городом из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Опасность атаки БПЛА ввели на территории региона с 0:01. После 01:00 послышались первые взрывы.
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