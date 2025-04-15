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В Курске беспилотник ударил по многоэтажке, где начался пожар

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

В Курске беспилотник ударил по многоэтажке. Об этом сообщает telegram-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ».
Прилет случился в районе КЗТЗ. Также читатели «Радио» сообщили, что в небе над город было слышно свыше 10 взрывов. Предварительно, ПВО работает по воздушным целям. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию. О пострадавших в происшествии пока незиестно.

Беспилотник атаковал верхние этажи многоквартирного дома, где начался пожар. На землю обрушилась часть облицовочных конструкций.

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В Курске дроны ВСУ атаковали до 10 жилых домов
15 апреля 2025, 03:06

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники атаковали до 10 жилых домов в Курске. Соответствующие подсчеты провела редакция «Радио 1» основываясь на информации от местных жителей.
Местные telegram-каналы публикуют видео прилетов по жилым домам. Беспилотники ударили как по многоэтажкам, так и по частному сектору. Прилеты случились в центральном, северо-западном и железнодорожном районах города. Местные жители рассказали о порядка 50 взрывах в небе над город. На момент 3-х часов ночи, последний взрыв был слышен в 2:50 по московскому времени. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее «Радио 1» рассказывало о прилете украинского беспилотника по многоэтажке, где разрушило несколько квартир. Пожары начали в частном секторе и центром районе города. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

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В Курске пожар в частном секторе после удара дронов ВСУ
15 апреля 2025, 02:50

Фото: iStock/Distortion Media

В Курске пожар в частном секторе после ударов дронов ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Курск №1».
На кадрах в прикрепленном видео видно, как зарево от пожара появилось в нескольких районах частного сектора. Улица, где произошел прилет беспилотника, неизвестна. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

На данный момент атака на город продолжается. Средства ПВО работают по вражеским целям. Известно, что один из беспилотников ударил по многоквартирному дому в районе КЗТЗ. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир.

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#беспилотник
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В Курске разрушило несколько квартир после прилета беспилотника
15 апреля 2025, 02:37

Фото: iStock/abadonian

В Курске прилет беспилотника привел к разрушению нескольких квартир в многоэтажке. Видео происшествия публикует «Курск №1».
На кадрах видно, как в многоквартирном доме горит несколько этажей. Разрушило стену здания. Атака на город продолжается. Как сообщили читатели «Радио 1», в небе прозвучало уже свыше 40 взрывов.



Ранее сообщалось о прилете беспилотника по жилому дому в Курске. К тому же известно о примерно 30 взрывах из-за работы ПВО по вражеским БПЛА. ОФициальные источники пока никак не комментировали происшествие.

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На Курск массированная атака украинских беспилотников
В Курске свыше 30 взрывов из-за работы ПВО по дронам ВСУ
15 апреля 2025, 02:23

Фото: iStock/rancho_runner

Жители Курска сообщают о более чем 30 взрывах в небе над городом из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Об этом рассказали «Радио 1» читатели.
Редакции рассказывают, что прозвучало уже свыше 30 взрывов в небе. Также видны вспышке от работы ПВО. Атака на город продолжается до сих пор. О первых взрывах читатели сообщили в районе 01:30 Власти пока никак не комментировали происшествие. В регионе введена опасность атаки БПЛА с 0:01.

На данный момент известно, что один из беспилотников попал по многоэтажке. Там начался пожар. Огонь распространился на два верхних этажа.

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Посол РФ Озеров: СБУ вербует людей в Молдавии для актов терроризма
15 апреля 2025, 01:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

По словам российского посла в Кишиневе Олега Озерова, служба безопасности Украины вербует людей в Молдавии для совершения террористических актов. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала Canal 5.
«Проблема заключается в том, что, во-первых, это не какой-то эксклюзивный случай, к сожалению… Все это говорит о том, что СБУ, а они были завербованы СБУ, ведет обширную работу на территории Республики Молдова и здесь, конечно, вопросы возникают. Я вас уверяю, Федеральная служба безопасности очень тщательно документирует все свои действия и расследования. И все необходимые факты, подробности этого дела будут представлены», — сказал Озеров.

Ранее были задержаны двое граждан Молдавии, которых завербовала СБУ для подготовки актов терроризма в России. К тому же в республике украинская служба безопасности смогла завербовать двух граждан РФ для этих же целей. По словам Озерова, Россия знает, где именно СБУ проводили вербовку.

В связи с этим дипломат выступил с критикой спецслужб Молдавии. Озеров заявил, что они работают или не совсем квалифицированно, или соучаствуют в вербовке террористов.

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