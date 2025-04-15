В Курске беспилотник ударил по многоэтажке, где начался пожар

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В Курске беспилотник ударил по многоэтажке. Об этом сообщает telegram-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ».
Прилет случился в районе КЗТЗ. Также читатели «Радио» сообщили, что в небе над город было слышно свыше 10 взрывов. Предварительно, ПВО работает по воздушным целям. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию. О пострадавших в происшествии пока незиестно.
Беспилотник атаковал верхние этажи многоквартирного дома, где начался пожар. На землю обрушилась часть облицовочных конструкций.
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Иван Мусатов