В Курске дроны ВСУ атаковали до 10 жилых домов

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Украинские беспилотники атаковали до 10 жилых домов в Курске. Соответствующие подсчеты провела редакция «Радио 1» основываясь на информации от местных жителей.
Местные telegram-каналы публикуют видео прилетов по жилым домам. Беспилотники ударили как по многоэтажкам, так и по частному сектору. Прилеты случились в центральном, северо-западном и железнодорожном районах города. Местные жители рассказали о порядка 50 взрывах в небе над город. На момент 3-х часов ночи, последний взрыв был слышен в 2:50 по московскому времени. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее «Радио 1» рассказывало о прилете украинского беспилотника по многоэтажке, где разрушило несколько квартир. Пожары начали в частном секторе и центром районе города. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
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Ранее «Радио 1» рассказывало о прилете украинского беспилотника по многоэтажке, где разрушило несколько квартир. Пожары начали в частном секторе и центром районе города. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
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Иван Мусатов