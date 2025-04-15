В Курске разрушило несколько квартир после прилета беспилотника

Фото: iStock/abadonian
В Курске прилет беспилотника привел к разрушению нескольких квартир в многоэтажке. Видео происшествия публикует «Курск №1».
На кадрах видно, как в многоквартирном доме горит несколько этажей. Разрушило стену здания. Атака на город продолжается. Как сообщили читатели «Радио 1», в небе прозвучало уже свыше 40 взрывов.
Ранее сообщалось о прилете беспилотника по жилому дому в Курске. К тому же известно о примерно 30 взрывах из-за работы ПВО по вражеским БПЛА. ОФициальные источники пока никак не комментировали происшествие.
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Ранее сообщалось о прилете беспилотника по жилому дому в Курске. К тому же известно о примерно 30 взрывах из-за работы ПВО по вражеским БПЛА. ОФициальные источники пока никак не комментировали происшествие.
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Иван Мусатов