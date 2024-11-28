Массированная атака на энергообъекты Украины: взрывы гремят по всей стране

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ВС РФ утром 28 ноября нанесли массированный удар по украинской объектам энергетики. В стране срочно ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне».
По данным издания, перебои с электричеством начались в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Волынской, Донецкой и Житомирской областях.
Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Виннице, Луцке, Харькове, Кировограде, Ровно, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также ракеты достигли Львовской области. В некоторых городах отсутствует не только электричество, но и вода.
Министр энергетики Украины Германа Галущенко заявил, что под ударом находятся энергообъекты по всей стране. Официально Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.
Российские военные блогеры пишут, что несколько ракет еще находятся в воздухе, и пока не достигли своих целей. Предполагается, что под удар попали попали аэродром Стрый и газовая станция во Львовской области.
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Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Виннице, Луцке, Харькове, Кировограде, Ровно, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также ракеты достигли Львовской области. В некоторых городах отсутствует не только электричество, но и вода.
Министр энергетики Украины Германа Галущенко заявил, что под ударом находятся энергообъекты по всей стране. Официально Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.
Российские военные блогеры пишут, что несколько ракет еще находятся в воздухе, и пока не достигли своих целей. Предполагается, что под удар попали попали аэродром Стрый и газовая станция во Львовской области.
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Элина Позднякова