Массированная атака на объекты энергетики Украины: повреждения по всей стране

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Объекты энергетики Украины повреждены после массированной атаки ВС РФ. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Оператор системы передачи предпринимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы», — написал Галущенко в своем аккаунте в соцсети.
Он добавил, что в ближайшее время энергетики начнут уточнять повреждения.
Сообщается о повреждениях энергетики в Полтавской , Винницкой, Днепропетровской и других областях.
По словам Владимира Зеленского, по Украине 25 декабря выпустили более 70 ракет, сбить удалось более 50. Также было запущено более сотни ударных дронов.
Тем временем воздушная тревога звучит по всей Украине.
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