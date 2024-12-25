В Ивано-Франковской области атаковали Бурштынскую ТЭС

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По Бурштынской ТЭС, расположенной в Ивано-Франковской области, нанесли удар. Об этом сообщает координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Бурштын, прилёт в ТЭС», — приводит слова сопротивленца РИА Новости.В среду, 25 декабря, на Украине объявили воздушную тревогу, известно о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске.
Согласно информации, которой владеет украинский телеканал «Эспресо», после взрывов в Бурштыне в Ивано-Франковске пропал свет.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов писал в своём телеграм-канале, что на востоке Украины произошли серии взрывов.
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Анастасия Ларина