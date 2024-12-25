Стала известна дата «удара возмездия» России

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ВС РФ могут нанести «удар возмездия» по Украине в Новый год, в том числе, «Орешником». Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Россия может пойти на такой шаг, чтобы не дать руководству киевского режима «спокойно встретить» праздник, и заставить решать — продолжать конфликт или решаться на переговоры.
«ВСУ нам к концу года столько нагадили, что, я полагаю, мы можем нанести удар возмездия, именно чтобы не дать военному руководству Украины спокойно встретить Новый год, поставить их в такое положение, когда им придется решать, что делать в 2025 году, — воевать или предпринимать усилия для заключения мира. Не исключу, что Россия может нанести удар в том числе «Орешником», — предположил он в беседе с NEWS.ru.Матвийчук добавил, что украинская энергосистема еще не уничтожена полностью, потому «можно устроить им полный блэкаут». Возможными целями эксперт назвал центры принятия решений в Киеве, объекты энергетики и ВПК.
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Данил Пономарев