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В Курской области боевики ВСУ накапливают силы для очередной попытки контрнаступления на северо-восток под Суджей. Об этом пишет Pravda.Ru. Такое решение, как отмечается, весьма сомнительно из-за того, что ВС РФ держат под огневым контролем ключевую трассу снабжения, а рокадные дороги превращаются в кашу.
«Ситуация для ВСУ у Суджи стремительно ухудшается, они теряют не только населённики, но и контроль над всей логистикой. Теперь фронт давления на Юнаковку и Басовку удлинился, это создаёт условия для окружения неонацистов, брошенных командованием без поддержки», — отмечает издание.При этом стало известно, сколько какие потери понес противник за все время вторжения ВСУ в Курскую область. Как сообщают argumenti.ru, украинская сторона лишилась более 65 тысяч военных, 384 танков, 295 БМП, 255 БТР и еще большего количества бронированных машин, автомобилей, артиллерийских орудий и РСЗО.
«За сутки потери ВСУ составили более 215 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два миномета, станция радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА», — говорится в материале.Читайте также:
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