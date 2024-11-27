Массированная атака ВСУ на Крым 27 ноября: удар Storm Shadow, куда били, подробности

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27 ноября ВСУ предприняли комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников и ракет. Предварительно, все воздушные цели удалось сбить. О разрушениях на земле и жертвах информации не поступало.
По информации Mash, ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе. Издание приводит данные мониторинговых ресурсов, согласно которым на северо-запад полуострова летело около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow. Российские военные блогеры также сообщали, что ВСУ использовали для удара по Крыму западное дальнобойное вооружение.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в настоящее время российские военные продолжают отражать вражескую атаку. По его словам, осколки от сбитой воздушной цели упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.
Всего он сообщил об уничтожении четырех вражеских беспилотников над морем на подлете к Севастополю и еще одного в районе Парка Победы.
По последним данным, атака на Крым полностью отбита.
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в настоящее время российские военные продолжают отражать вражескую атаку. По его словам, осколки от сбитой воздушной цели упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.
Всего он сообщил об уничтожении четырех вражеских беспилотников над морем на подлете к Севастополю и еще одного в районе Парка Победы.
По последним данным, атака на Крым полностью отбита.
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Элина Позднякова