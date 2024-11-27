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ВСУ стягивают отряды в Курскую область, ВС РФ штурмуют Суджу и Торское: последние новости СВО

Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, захватывая стратегически важные высоты и освобождая новые территории, в том числе в районе Покровска и Курахово. В Херсонской области продолжаются атаки беспилотников на инфраструктуру Вооруженных сил Украины, в то время как ВСУ усиливают артиллерийские обстрелы, включая удары по гражданским объектам. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области за сутки потери украинских войск составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три бронемашины и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Командование ВСУ перебросило в район населённого пункта Плехово подразделения особой мотивации из числа бывших заключённых. Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово, сообщает Министерство обороны РФ. Также ​ВС РФ перешли в штурмы в районе Суджи.



Удары авиации и артиллерии привели к уничтожению живой силы и техники противника в населённых пунктах Александрия, Горналь, Гуево, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Никольский, Плёхово, Черкасское Поречное, а также в Басовке, Беловодах, Журавке, Запселье, Мирополье, Павловке и Юнаковке в Сумской области.



Донецкое направление



ВСУ покидают центральную часть Курахова в Донецкой Народной Республике и занимают позиции на западе города, где есть возможность вести боевые действия в условиях городской застройки.

В окрестностях Курахова украинские подразделения оставили Ильинку, Романовку и Елизаветовку, отступив к Успеновке. Великая Новосёлка постепенно оказывается в окружении. Российские войска уже находятся в городе и смогли зайти на улицу Вишнёвую. БПЛА России контролируют все перемещения в населенном пункте.

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Харьковское направление


Армия России освободила село Копанки в Харьковской области, которое расположено на трассе между Сватово и Боровой. Военный корреспондент Александр Коц считает, что целью наступления в этом районе является именно Боровая. На населённый пункт ведётся наступление с двух сторон. Бои продолжаются в Купянске.

Группировка «Север» предотвратила попытку украинских подразделений проникнуть из Харьковской области на территорию России в районе села Журавлёвка, ликвидировав семь боевиков.

Фото: iStock/vadimrysev

Запорожское направление



На Запорожском фронте российские войска демонстрируют активное продвижение. Южнее села Малая Токмачка были заняты стратегически важные высоты, что обеспечивает тактическое преимущество. В районе Белогорья идут интенсивные бои, где ВСУ активно используют артиллерию и беспилотники. В Энергодаре, рядом с Запорожской АЭС, артиллерийский обстрел и атаки дронов нанесли повреждения административному зданию.

Покровское направление


На Покровском направлении российские войска продолжают наступательные действия, приближаясь к Старым Тернам и вытесняют противника из села Заря. Основное внимание уделяется продвижению к дороге Покровск-Курахово. Менее чем в четырех километрах от этой трассы идут ожесточенные бои в районе села Пушкино. Также продолжаются столкновения за Желтое, с продвижением вдоль железной дороги к станции Новый Труд.

Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке продолжаются бои в районе Тернов. Российские войска активно штурмуют Торское, оказывая последовательное давление на позиции противника. Ожидается, что укрепление контроля в этом районе станет важным этапом для дальнейших операций на линии соприкосновения.



Купянское направление


На Купянском направлении российские войска предпринимают усилия для расширения своей зоны контроля. В районе Кругляковки штурмовые группы направляются к Загрызово и Колесниковке, что создает возможность окружения противника. Министерство обороны сообщило об освобождении Копанков, расположенных недалеко от Первомайского. В районе Зеленого Гая российские подразделения укрепляют свои позиции, готовясь к потенциальному продвижению в сторону Боровой.

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Херсонское направление


ВС РФ сосредоточили свои усилия на применении ударных беспилотников. Основными целями атак стали антенны связи, блиндажи, командные пункты беспилотников, а также места временной дислокации ВСУ.

В ответ украинские силы нанесли тяжелые удары по гражданским объектам. В Новой Каховке из миномета был обстрелян пассажирский автобус, в результате чего погибли четыре человека, а семь получили ранения. Кроме того, в районе Голой Пристани беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, что привело к одной жертве.

За сутки по левому берегу Херсонской области выпущен 51 снаряд.

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#курская область
#запорожская область
Долотный завод во Львовской области полностью уничтожен из-за российских атак
27 ноября 2024, 10:13

Фото: iStock/lusia599

Мощности Дрогобычского долотного завода в Львовской области полностью уничтожены российскими атаками. Об этом сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Украины Владислав Власюк.
«Недавние атаки россиян полностью разрушили завод в Дрогобыче Львовской области», — сообщил Власюк.

По его словам, российские атаки привели к полному уничтожению производственных мощностей. Однако, когда именно эти обстрелы произошли, Власюк не уточнил.

Дрогобычский долотный завод был единственным на Украине, где производился нефтепромышленный буровой инструмент. Там делали долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В результате «Южмаш» был практически полностью разрушен.

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В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО
Расчет БПЛА «Аида» уничтожил группу военных в форме НАТО в Курской области
27 ноября 2024, 10:02

Фото: iStock/CatEyePerspective

Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» выявил и ликвидировал группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Элджей».
Разведка группы «Аида» при помощи дрона обнаружила перемещение группы боевиков в одной из лесополос в Суджанском районе. После чего оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа иностранных наемников.

По словам напарника «Элджея», российские бойцы неоднократно наблюдали движение на данном участке людей в форме Североатлантического альянса.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Власти Херсонской области вслед за Запорожской сообщили об аварии на ЛЭП
27 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/TebNad

Часть Херсонской области оказалась утром без электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом написала глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Уточняется, что аварийное отключение произошло на высоковольтной линии в 300 вК «Джанкой — Мелитополь». По словам губернатора, без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов.

Сальдо заключил, ​что восстановление идет ​максимально быстро.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что на всей территории подконтрольной России части региона наблюдаются проблемы с электроснабжением. Это также стало следствием повреждения на ЛЭП.

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«Агония в предчувствии кончины»: В ГД оценили возможность нового контрнаступления ВСУ

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали российские регионы
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#запорожская область
#херсонская область
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ВСУ атакуют Крым, гремят взрывы
Развожаев: над Севастополем системы ПВО сбили две воздушные цели
27 ноября 2024, 09:45

Фото: iStock/Dovapi

В Севастополе военные отражают массированную атаку ВСУ. Уже сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Губернатор призвал местное население сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Российские военные блогеры пишут, что противник наносит комбинированный удар с применением БПЛА и крылатые ракеты ПКР Р-360 «Нептун». Предполагается, что ВСУ могут нанести удар британскими ракетами Storm Shadow.

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«Агония в предчувствии кончины»: В ГД оценили возможность нового контрнаступления ВСУ

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«Агония в предчувствии кончины»: В ГД оценили возможность нового контрнаступления ВСУ
Депутат Шеремет: новое контрнаступление ВСУ станет финалом киевского режима
27 ноября 2024, 09:35

Михаил Шеремет (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Новое контрнаступление ВСУ станет финалом киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. В этом уверен депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, его словам передает РИА Новости.
Накануне главком ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. По его словам, победа будет невозможной, если ВСУ будут лишь обороняться. Военные должны перехватить инициативу и контратаковать.

«Новая попытка контрнаступления ВСУ, если оно действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским, который готов ради сиюминутных аплодисментов Запада отправить на верную смерть многие тысячи украинских солдат», — заявил Шеремет.

По его словам, все попытки контрнаступления ВСУ будут пресечены, а вражеские силы будут разгромлены. Депутат подчеркнул, что очередное наступление украинской армии совершенно бессмысленно и станет лишь имитацией деятельности для «западных хозяев».

Шеремет также отметил, что все последние действия киевского режима напоминают агонию в предчувствии «скорой политической кончины».

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Боевики «Азова»* атакуют село Копанки, освобожденное ВС РФ
Марочко: боевики «Азова»* прибыли в Копанки для усиления позиций ВСУ
27 ноября 2024, 08:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Для стабилизации ситуации на Сватово-Кременском участке украинское командование направило туда боевиков из националистического батальона «Азов». Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«3-я отдельная штурмовая бригада ВФУ "Азов"* отправлена украинским командованием на усиление украинских позиций западнее Сватово», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ранее там уже замечали украинских националистов, однако их численность не была существенной. На сегодняшний день боевики активно пытаются контратаковать в районе населенного пункта Копанки.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#telegram
#рф
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СБУ искали в Селидово семьи с детьми для принудительной эвакуации
СБУ искали в Селидово семьи с детьми, чтобы принудительно вывезти на Украину
27 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

На момент захода ВС РФ на окраины Селидово в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Дмитрий, эвакуированный из освобожденного Селидово.
По его словам, в один из дней ему встретились две группы СБУ. Помимо проверки документов у Дмитрия уточнили наличие детей, а на следующий день интересовались, знает ли он людей, у которых есть дети.

Он пояснил, что целью СБУ было не допустить эвакуацию несовершеннолетних в Россию. Дмитрий заключил, что люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и отправлять туда своих детей, прятали их.

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#контрнаступление
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Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали российские регионы
МО РФ: 22 БПЛА ВСУ сбили на территории РФ минувшей ночью
27 ноября 2024, 07:57

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что всего на территории РФ уничтожено 22 вражеских дрона. 10 из них сбили в Ростовской области, семь – в Белгородской. Еще два БПЛА ликвидировали в Воронежской области и по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн.

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#рф
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#пво
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«Дипломатия и деэскалация»: В Берлине потребовали перемирия на Украине к Рождеству
Депутаты ФРГ Гизи и Барч призвали Берлин обеспечить перемирие на Украине
27 ноября 2024, 07:38

Фото: iStock/photosvit

Немецкие депутаты от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч видят необходимость в деэскалации конфликта на Украине и предложили выступить с вопросом о перемирии к Рождеству.
«Правительство могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год», — заявил Гизи в обращении, опубликованном в социальной сети X.

По словам немецких депутатов, разрешение Запада на удары дальнобойным оружием по территории РФ вглубь России запустило эскалацию украинского конфликта. Они отметили, что кандидат в канцлеры ФРГ от Христианского демократического союза Кристиан Мерц в случае своего избрания планирует передать Украине ракеты Taurus.

«Никакого разрешения на Taurus, никакого разрешения на дальнобойное оружие — нам нужна дипломатия! Деэскалация! Прекращение огня стало бы самым важным решением для людей на Украине», — заявил в свою очередь Барч.

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