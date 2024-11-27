ВСУ стягивают отряды в Курскую область, ВС РФ штурмуют Суджу и Торское: последние новости СВО

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Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, захватывая стратегически важные высоты и освобождая новые территории, в том числе в районе Покровска и Курахово. В Херсонской области продолжаются атаки беспилотников на инфраструктуру Вооруженных сил Украины, в то время как ВСУ усиливают артиллерийские обстрелы, включая удары по гражданским объектам. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области за сутки потери украинских войск составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три бронемашины и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Командование ВСУ перебросило в район населённого пункта Плехово подразделения особой мотивации из числа бывших заключённых. Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово, сообщает Министерство обороны РФ. Также ВС РФ перешли в штурмы в районе Суджи.
Удары авиации и артиллерии привели к уничтожению живой силы и техники противника в населённых пунктах Александрия, Горналь, Гуево, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Никольский, Плёхово, Черкасское Поречное, а также в Басовке, Беловодах, Журавке, Запселье, Мирополье, Павловке и Юнаковке в Сумской области.
Донецкое направление
ВСУ покидают центральную часть Курахова в Донецкой Народной Республике и занимают позиции на западе города, где есть возможность вести боевые действия в условиях городской застройки.
В окрестностях Курахова украинские подразделения оставили Ильинку, Романовку и Елизаветовку, отступив к Успеновке. Великая Новосёлка постепенно оказывается в окружении. Российские войска уже находятся в городе и смогли зайти на улицу Вишнёвую. БПЛА России контролируют все перемещения в населенном пункте.
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Харьковское направление
Армия России освободила село Копанки в Харьковской области, которое расположено на трассе между Сватово и Боровой. Военный корреспондент Александр Коц считает, что целью наступления в этом районе является именно Боровая. На населённый пункт ведётся наступление с двух сторон. Бои продолжаются в Купянске.
Группировка «Север» предотвратила попытку украинских подразделений проникнуть из Харьковской области на территорию России в районе села Журавлёвка, ликвидировав семь боевиков.
Фото: iStock/vadimrysev
Запорожское направление
На Запорожском фронте российские войска демонстрируют активное продвижение. Южнее села Малая Токмачка были заняты стратегически важные высоты, что обеспечивает тактическое преимущество. В районе Белогорья идут интенсивные бои, где ВСУ активно используют артиллерию и беспилотники. В Энергодаре, рядом с Запорожской АЭС, артиллерийский обстрел и атаки дронов нанесли повреждения административному зданию.
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска продолжают наступательные действия, приближаясь к Старым Тернам и вытесняют противника из села Заря. Основное внимание уделяется продвижению к дороге Покровск-Курахово. Менее чем в четырех километрах от этой трассы идут ожесточенные бои в районе села Пушкино. Также продолжаются столкновения за Желтое, с продвижением вдоль железной дороги к станции Новый Труд.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском участке продолжаются бои в районе Тернов. Российские войска активно штурмуют Торское, оказывая последовательное давление на позиции противника. Ожидается, что укрепление контроля в этом районе станет важным этапом для дальнейших операций на линии соприкосновения.
Купянское направление
На Купянском направлении российские войска предпринимают усилия для расширения своей зоны контроля. В районе Кругляковки штурмовые группы направляются к Загрызово и Колесниковке, что создает возможность окружения противника. Министерство обороны сообщило об освобождении Копанков, расположенных недалеко от Первомайского. В районе Зеленого Гая российские подразделения укрепляют свои позиции, готовясь к потенциальному продвижению в сторону Боровой.
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Херсонское направление
ВС РФ сосредоточили свои усилия на применении ударных беспилотников. Основными целями атак стали антенны связи, блиндажи, командные пункты беспилотников, а также места временной дислокации ВСУ.
В ответ украинские силы нанесли тяжелые удары по гражданским объектам. В Новой Каховке из миномета был обстрелян пассажирский автобус, в результате чего погибли четыре человека, а семь получили ранения. Кроме того, в районе Голой Пристани беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, что привело к одной жертве.
За сутки по левому берегу Херсонской области выпущен 51 снаряд.
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Анастасия Хохлова