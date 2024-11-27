Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали российские регионы

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Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что всего на территории РФ уничтожено 22 вражеских дрона. 10 из них сбили в Ростовской области, семь – в Белгородской. Еще два БПЛА ликвидировали в Воронежской области и по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.
Ранее сообщалось, что российские ученые разработали и успешно испытали новую систему защиты объектов, способную противостоять атакам ударных беспилотников самолетного типа. Основой конструкции стали высокопрочные сетки и тросы, которые выдерживают нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн.
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Элина Позднякова