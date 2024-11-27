Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали российские регионы

На момент захода ВС РФ на окраины Селидово в городе активно работала СБУ по выявлению граждан с детьми для их насильственной эвакуации на территорию Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Дмитрий, эвакуированный из освобожденного Селидово.