ВСУ атакуют Крым, гремят взрывы

Российские войска продолжают наступление на нескольких фронтах, захватывая стратегически важные высоты и освобождая новые территории, в том числе в районе Покровска и Курахово. В Херсонской области продолжаются атаки беспилотников на инфраструктуру Вооруженных сил Украины, в то время как ВСУ усиливают артиллерийские обстрелы, включая удары по гражданским объектам. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».