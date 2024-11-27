ВСУ атакуют Крым, гремят взрывы

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В Севастополе военные отражают массированную атаку ВСУ. Уже сбиты две воздушные цели. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Губернатор призвал местное население сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Российские военные блогеры пишут, что противник наносит комбинированный удар с применением БПЛА и крылатые ракеты ПКР Р-360 «Нептун». Предполагается, что ВСУ могут нанести удар британскими ракетами Storm Shadow.
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