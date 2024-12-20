Массированная ракетная атака на Киев: взрывы в украинской столице, что известно

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В Киеве прогремело не менее четырех мощных взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Один очень мощный взрыв был на земле, еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО; в центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается очень яркое зарево», — рассказал собеседник агентства.
Другой очевидец рассказал, что в городе звучит воздушная тревога, на фоне которой гремят сильные взрывы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожары горят во многих районах города, а в Голосеевском повреждена тепломагистраль.
«Обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.
Предполагается, что атака велась гиперзвуковыми ракетами. По данным SHOT, было нанесено минимум пять ударов. Предварительно, атакованы были объекты энергетики и центры принятия решений.
Воздушная тревога звучит по всей Украине. Также известно об ударах по целям на территории Черкасской области.
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