ТСН: взрывы прогремели в Сумах

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В Сумах, административном центре Сумской области Украины, прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.
В регионе в это время была объявлена воздушная тревога, которая также затронула соседнюю Полтавскую область.
Подробности произошедшего пока не сообщаются, информация уточняется.
Ранее сообщалось, что появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог.
Также днем передавали, что группировка «Восток» продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ.
К 9 декабря подсчитали, что в Запорожской области прозвучало свыше 200 взрывов за сутки.
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Подробности произошедшего пока не сообщаются, информация уточняется.
Ранее сообщалось, что появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог.
Также днем передавали, что группировка «Восток» продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ.
К 9 декабря подсчитали, что в Запорожской области прозвучало свыше 200 взрывов за сутки.
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Мария Моисеева