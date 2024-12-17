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В центральной части Украины, в Черкассах, произошли взрывы. В связи с инцидентом в Черкасской области была объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Общественное».
Уведомления об угрозе с воздуха также действуют в таких областях, как Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Харьковская.
Подробности о происшествии пока не уточняются.
Ранее стало известно о новом координаторе военной помощи Запада Киеву вместо США. При этом передавали, что инициативы новоизбранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту будут серьезным ударом для киевского режима.
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Подробности о происшествии пока не уточняются.
Ранее стало известно о новом координаторе военной помощи Запада Киеву вместо США. При этом передавали, что инициативы новоизбранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту будут серьезным ударом для киевского режима.
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Мария Моисеева