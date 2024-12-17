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Удар по закрытой больнице, где видели украинских боевиков, произошел в Купянске под Харьковом, сообщил РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. <...> На территории были замечены боевики. <...> После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные», — прокомментировал координатор сопротивления.Он уточнил, что бандеровцы разграбили больницу в 2022 году, однако в ней целы подвалы и помещения.
Перед этим Лебедев сообщал об уничтожении украинских дроноводов. По его словам, ликвидированы две группы противника в Запорожской области.
Спецоперация на Украине длится с конца февраля 2022 года.
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