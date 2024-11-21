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На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли серьезный урон ВСУ, уничтожив до 20 штурмовиков 14-й механизированной и 3-й бригад, а одного бойца взяв в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма в интервью ТАСС.
Силами артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем были отражены четыре контратаки ВСУ в районах Копанки, Григоровки и Терны.
Также подразделения группировки «Запад» уничтожили девять беспилотников, 11 пунктов управления дронами, семь минометных расчетов и три автомобиля противника.
До этого «Радио 1» писало, что украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России.
Помимо этого стало известно, что украина могла обстрелять Россию американскими дальнобойными ракетами ATACMS только при помощи военных специалистов из США.
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Также подразделения группировки «Запад» уничтожили девять беспилотников, 11 пунктов управления дронами, семь минометных расчетов и три автомобиля противника.
До этого «Радио 1» писало, что украинские военные опубликовали видео, на котором дрон корректирует удар британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России.
Помимо этого стало известно, что украина могла обстрелять Россию американскими дальнобойными ракетами ATACMS только при помощи военных специалистов из США.
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Мария Моисеева