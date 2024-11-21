На купянском направлении войска РФ уничтожили до 20 штурмовиков ВСУ

На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» нанесли серьезный урон ВСУ, уничтожив до 20 штурмовиков 14-й механизированной и 3-й бригад, а одного бойца взяв в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма в интервью ТАСС.