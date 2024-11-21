Российские бойцы успешно выбивают ВСУ из Купянска

Бойцы российской армии взяли под контроль элеватор в Курахово в ДНР, успешно освобождая город от присутствия ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.