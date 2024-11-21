Российские бойцы успешно выбивают ВСУ из Купянска

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Армия России продолжает развивать успех в Купянске и его окрестностях. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В Купянске расширена зона контроля северо-восточнее ж/д станции "Заосколье", украинские боевики выбиты с трех многоквартирных домов по улице Дунаевского, уничтожено три единицы бронетехники, спрятанной ВСУ на территории одного из предприятий», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российские бойцы повредили здания в промзоне, где укрывались украинские боевики.
При этом в районе Синьковки и Петропавловки ВС РФ заняли новые рубежи и позиции. Противник попытался предпринять контратаки, которые были успешно отражены российскими силами.
Тем временем юго-западнее Степовой Новоселовки бойцы ВС РФ продвинулись вдоль автодороги Сватово-Купянск и севернее Колесниковки. На окраине Глушковки уничтожены два опорника ВСУ.
Марочко также отметил, что в районе Пристена на правом берегу реки Оскол армия России разбила колонну автомобильной техники противника, состоящей из пяти единиц.
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Элина Позднякова