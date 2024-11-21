ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахово и контролируют уже 50% города

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Бойцы российской армии взяли под контроль элеватор в Курахово в ДНР, успешно освобождая город от присутствия ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«В Курахово идут активные боевые действия наступательного характера. Наши ребята взяли элеватор, плюс в самом центре идут боевые действия. Продвижение нашей армии достаточно ощутимое», — рассказал Рогов.
По его словам, армия России освобождает город целыми кварталами. Он также отметил, что российские бойцы смогли пройти вперед южнее Курахово и взять под контроль порядка шести квадратных километров возле Ильинки, Антоновки и Дальнего.
Рогов уточнил, что в настоящее время ВС РФ активно зачищают южный карман на кураховском направлении.
При этом российские военблогеры пишут утром 21 ноября, что 50% Курахово уже занято российскими силами.
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Элина Позднякова