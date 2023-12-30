MWM: Российские войска поразили склады с западными ракетами Storm Shadow и SCALP

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В ходе массированной атаки Вооружённые силы РФ уничтожили склады с западными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и SCALP, состоящими на вооружении ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по аэродромам, где базировались самолёты для их запуска.
В публикации также указано, что столь массированный характер атаки указывает на то, что Россия сумела в несколько раз нарастить выпуск ракет и других средств поражения по сравнению с периодом до начала специальной военной операции.
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Александр Бойцов