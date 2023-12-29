Минобороны Украины ожидает новые массированные ракетные атаки России

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Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по военным и стратегическим объектам ВСУ. В Киеве ожидают продолжения атак из-за большого запаса вооружения у России. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Он предположил, что российская сторона накапливала ракеты для нанесения новых массированных ударов и отметил, что атаки будут продолжаться.
Министр добавил, что Киев будет продолжать работу с союзниками в части достижения договоренностей о новых поставках систем ПВО.
Прежде о том, что в ночь на 29 декабря ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по военным целям на Украине, заявил главком украинской армии Валерий Залужный. Военные эксперты полагают, что российские военные таким образом ответили на удары ВСУ по Феодосии.
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Министр добавил, что Киев будет продолжать работу с союзниками в части достижения договоренностей о новых поставках систем ПВО.
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Анастасия Крестьянова