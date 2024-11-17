«Массированный комбинированный удар»: Зеленский рассказал об атаке ВС РФ

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ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по энергетическим объектам на всей территории Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, по стране было запущено около 120 ракет и 90 дронов.
«Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. За эту ночь и утро россияне применили дроны разных типов, в частности, «Шахеды». Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: «Цирконы», «Искандеры», «Кинжалы». В общей сложности — около 120 ракет и 90 дронов», — сказал он.Зеленский утверждает, что целью массированной атаки были объекты энергетики и признал поражение ряда из них. При этом он добавил, что часть Украины оказалась полностью обесточена, но «все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий».
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