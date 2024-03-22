Массированный удар по Украине и штурмы в Первомайском: последние новости СВО

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ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, однако ВС РФ удается расширить линию фронта и отодвинуть врага. О том, где удалось продвинуться российской армии, и по каким объектам Украины был нанесен массированный ракетный удар.
Запорожское направление
Стороны конфликта продолжают активно применять средства дальнего поражения в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Позиционные бои зафиксированы северо-западнее Вербового.
Донецкое направление
Тактических успехов удалось достичь российским бойцам в Новомихайловке. В Первомайском ВС РФ провели серию атак. Продвижения есть, но они даются большим трудом, ВСУ продолжают отказывать ожесточённое сопротивление в этом населённом пункте. Главной новостью стало освобождение н.п. Тоненькое, откуда ВСУ пришлось отступить вслед за Орловкой. В Бердычах продолжаются встречные бои.
Бахмутское направление
В районе Клещеевки, Богдановки и Ивановского идут бои, российской армии удалось продвинуться в Красном. Российские войска продолжают развить наступление к Часов Яру.
Харьковское и Сумское направление
На Харьковском и Сумском направлении активность боевых действий заметно снизилась, но говорить о том, что ВСУ больше не предпримут попыток диверсий на приграничье, пока рано. Артиллерийские обстрелы Курской и Белгородской областей продолжаются.
Удары по территориям Украины
Минувшей ночью российская армия нанесла один из самых массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины. В результате атаки, повреждения получила ДнепроГЭС в украинском Запорожье. Кроме того, нанесен удар по предприятию, в котором производится ремонт боевой техники ВСУ.
Атаке подверглись почти все украинские области. В Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Кривом Роге и в других городах Украины раздались взрывы, фиксируется отключение электроснабжения.
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Анастасия Хохлова