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Массированный удар по Украине назвали ответом за атаку на Феодосию

Кнутов: российские летчики ответили на предупреждение Зеленского массированным ударом
29 декабря 2023, 16:24
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

Одну из самых массированных атак по объектам инфраструктуры Украины прокомментировал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, приводит его слова «Украина.ру».
Он заявил, что противник ощутил всю мощь российских ВКС в результате ответного удара.

Кнутов пояснил, что прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО страны окрепнет после передачи истребителей F-16 и дополнительных систем обороны. Он также обратился к российским летчикам и призвал «сделать выбор».


Эксперт отметил, что пилоты уже сделали выбор и ответили на заявления украинского президента.
Кнутов также добавил, что массированная атака стала ответом на вражеский удар по морскому порту в Феодосии.

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«Серьезная проблема»: На Западе пришли в ужас от нового оружия России
Interia: Россия создаст новейшую РСЗО «Возрождение» с двойной функцией
29 декабря 2023, 16:28

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

В России новейшую РСЗО «Возрождение», которые будут обладать двойной функцией, об этом пишет польское издание Interia.
«Скорее всего, «Возрождение» создавалось на основании накопленного боевого опыта. Теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему наземного минирования и РСЗО», — прокомментировали ситуацию в издании.

По словам автора статьи, новое российское оружие не только поспособствует укреплению российской обороны, и создаст серьёзные проблемы для Вооружённых сил Украины.

В Interia подчеркнули, что «Возрождение» способна поражать противника на дальних расстояниях, пока он прорывается через минные поля.

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Минобороны: ПВО над Белгородской областью сбила три украинские ракеты Harm
29 декабря 2023, 16:06

Фото: iStock/e-crow

Российские системы ПВО над Белгородской областью сбили три ракеты Harm, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, атака на Белгородскую область была пресечена 29 декабря около 15 часов дня.

Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских ракет Harm производства Соединённых Штатов Америки.

Помимо этого ранее в Минобороны сообщили, что авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 10 самолетов и два вертолета противника. В том числе: один МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

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#сша
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Губернатор Гладков: Над Белгородом сработала система ПВО
29 декабря 2023, 15:58

Фото: istockphoto/aapsky

Над Белгородом была зафиксирована работа дежурных средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор Белгородской области написал, что на подлёте к городу системы ПВО захватили и сбили воздушную цель. По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. В настоящее время сотрудники оперативных служб уточняют возможные последствия случившегося на земле.

Ранее в пресс-службе министерства обороны РФ сообщали о беспилотном летательном аппарате ВСУ, обнаруженном во время полёта над Курской областью. Дежурные службы ПВО сбили дрон. Пострадавших и разрушений не было.

Не добившись каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, пытаясь наносить удары по мирным городам и объектам на территории России.

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ВС РФ использовали для массированного удара по Украине обновленный БПЛА «Герань»
29 декабря 2023, 15:50

Фото: iStock/yucelyilmaz

Армия России при массированном ударе по территории Украины минувшей ночью использовала новую модификацию беспилотников «Герань», менее уязвимых для вражеской ПВО. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, обновлённая модель беспилотника создана из радиопоглощающего композита. Благодаря этому украинские мобильные системы противовоздушной обороны действуют против них менее эффективно.

Новые российские БПЛА имеют черный цвет, а также оснащены реактивным двигателем, что позволяет быстрее двигаться к намеченной цели. Таким образом, отмечается, что ПВО Украины с зенитными пулемётами и пушечными комплексами Gepard, переданными Германией, бессильны перед новой «Геранью».

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что 29 декабря армия России запустила 122 ракеты, среди которых оказались крылатые, зенитные, баллистические и противорадиолокационные. Также было выпущено 36 ударных беспилотников «Шахед». Всего украинской ПВО удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. При этом 35 российских ракет и 9 дронов достигли своих целей.

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Гладков: ВСУ обстреляли посёлок в Белгородской области из РСЗО «Град»
29 декабря 2023, 15:38

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинские войска открыли огонь по Белгородскому посёлку Уразово, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По словам Гладкова, удар пришёлся по посёлку Уразово Валуйского городского округа.

Вооружённые силы Украины атаковали мирный населённый пункт при помощи реактивных систем залпового огня «Град».

«По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений», — прокомментировал ситуацию Гладков.

Губернатор также подчеркнул, что на месте происшествия работают все экстренные службы. Правоохранители продолжают подомовой обход пострадавшего района.

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Залужный сообщил об ударах ВС РФ по военным и промышленным объектам Украины
Залужный: по военным и промышленным объектам Украины нанесен удар
29 декабря 2023, 15:16

Фото: iStock/Silent_GOS

Российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре Украины, а также промышленным и военным объектам. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армией, генерал Валерий Залужный.
«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — написал Залужный в своем Telegram-канале.

Утром 29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по ряду крупных городов Украины. Воздушная тревога звучала на всей территории страны на протяжении более трёх часов.

Украинские СМИ и паблики сообщают об ударах по Харькову, Львову и Киеву. Повреждения также получили объекты инфраструктуры в Днепре, Одессе и Конотопе, передаёт «Ридус». Кроме того, взрывы звучали в районе военного завода «Артём».

По словам Залужного, армия России запустила 122 ракеты, среди которых оказались крылатые, зенитные, баллистические и противорадиолокационные. Также было выпущено 36 ударных беспилотников «Шахед». Всего украинской ПВО удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. При этом 35 российских ракет и 9 дронов достигли своих целей.

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Армия России оказывает невероятное давление на ВСУ, пишут СМИ
Welt: армия России оказывает непрекращающееся давление на ВСУ по всему фронту
29 декабря 2023, 14:59

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России оказывает невероятное давление на ВСУ по всем направлениям спецоперации. Такое заявление сделал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает. Особенно это заметно на Донецком направлении», — отметил он.

Он подчеркнул, что освобождение Марьинки от ВСУ освободило для российских военных путь для продвижения вперед.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.

Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

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В Запорожской области российские силовики сорвали провокацию СБУ против жителей
29 декабря 2023, 14:57

Фото: istockphoto/blinow61

Представители российских спецслужб предотвратили провокацию против мирного населения Запорожской области. Её готовили агенты Службы безопасности Украины (СБУ).
Как рассказал корреспонденту РИА Новости один из руководителей местных силовых структур, в некоторых телеграм-каналах появилась информация о якобы готовящихся митингах в крупных городах и населённых пунктах региона. Собранная оперативная информация и её анализ позволили выяснить, что целью этих призывов было только лишь собрать в определённом месте большое количество людей. После чего с большой долей вероятности состоялась бы какая-либо провокация.

Например, целью провокационных действий могли быть запугивание местных жителей и дискредитация властей Запорожской области, сказал собеседник агентства. По его словам, работа по контролю за подобными сообщениями ведётся круглосуточно. Представители силовых структур обращаются к гражданам с призывом доверять информации только из проверенных официальных источников.

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Российские войска нанесли удары по аэродромам и арсеналам ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 51 удар по украинским военным объектам
29 декабря 2023, 14:53

Фото: istockphoto/ANGHI

Российские бойцы за минувшую неделю нанесли более 50 ударов по военным объектам ВСУ, в том числе аэродромам и арсеналам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атака по местам сосредоточения противника была нанесена высокоточным оружием и дронами. В результате массированных ударов, повреждены оказались склады ВСУ с боеприпасами, катерами, топливом и вооружением. В ведомстве также рассказали о числе взятых в плен боевиков ВСУ. За минувшую неделю в плен ВС РФ сдались 43 боевика, участвующих в военных действиях на стороне противника.

Прежде сообщалось, что штурмовики ВС РФ установили контроль над важным контрольным пунктом ВСУ на Донецком направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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