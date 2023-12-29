Массированный удар по Украине назвали ответом за атаку на Феодосию

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Одну из самых массированных атак по объектам инфраструктуры Украины прокомментировал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, приводит его слова «Украина.ру».
Он заявил, что противник ощутил всю мощь российских ВКС в результате ответного удара.
Кнутов пояснил, что прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО страны окрепнет после передачи истребителей F-16 и дополнительных систем обороны. Он также обратился к российским летчикам и призвал «сделать выбор».
Эксперт отметил, что пилоты уже сделали выбор и ответили на заявления украинского президента.
Кнутов также добавил, что массированная атака стала ответом на вражеский удар по морскому порту в Феодосии.
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Кнутов пояснил, что прежде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ПВО страны окрепнет после передачи истребителей F-16 и дополнительных систем обороны. Он также обратился к российским летчикам и призвал «сделать выбор».
Кнутов также добавил, что массированная атака стала ответом на вражеский удар по морскому порту в Феодосии.
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Анастасия Крестьянова