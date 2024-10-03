Массовый налёт дронов ВСУ, бои в Курской области и наступление ВС РФ в Часове Яре: последние новости СВО

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Минувшей ночью ВСУ совершили очередную массированную атаку по России силами беспилотников. Средствами ПВО, по данным Минобороны РФ, было уничтожено 113 украинских БПЛА над несколькими регионами России. В зоне проведения спецоперации российские войска стремятся вытеснить противника из занимаемых позиций. О том, что происходит на фронте 3 октября читайте в материале «Радио 1».
Массированная БПЛА
Минобороны России сообщило, что за ночь было уничтожено 113 украинских беспилотников с помощью средств противовоздушной обороны. Из них 73 дрона были сбиты над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и один — над Брянской областью.
Курская область
На Кореневском участке фронта также наблюдаются продвижения в лесных массивах. На участке государственной границы в Глушковском районе противник не проявлял активных действий, занимаясь перегруппировкой и восполнением потерь.
Запорожское направление
ВС РФ наносят удары по позициям украинских войск в Орехове, сообщает портал «WarGonzo». Российские военные достигли новых успехов вдоль дороги Н-08, захватив несколько траншей, ранее контролируемых украинскими силами. На Ореховском направлении, в ходе наступательных операций, подразделения ВС РФ смогли продвинуться на северо-запад от Вербового и занять несколько позиций противника.
Расчеты ствольной артиллерии и беспилотных летательных аппаратов ВС РФ активно работали над уничтожением опорных пунктов и временных баз противника на линии фронта.
Донецкое направление
По информации Министерства обороны РФ, подразделения «Юг» успешно освободили село Верхнекаменское в ДНР. Российские военнослужащие нанесли удары по позициям ВСУ в окрестностях Константиновки и Часова Яра.
Фото: Минобороны РФ
Часовоярское направление
Военнослужащие активно работают по живой силе, укреплениям и технике ВСУ, а также по вышкам антенн, ретрансляторам и усилителям связи.
Харьковское направление
В Волчанске продолжаются удары дальнобойной артиллерии по территории Агрегатного завода. ВСУ пытаются увеличить свою группировку на правом берегу реки Волчья. На Липцовском направлении продолжается перегруппировка подразделений ВСУ и НГУ. Огнем артиллерии и сбросами с БпЛА сорвано 3 попытки выдвижения штурмовых групп 92 ошбр из н.п. Липцы, уничтожено до 15 человек живой силы.
За прошедшие сутки потери противника составили более 450 человек (из них до 320 на Сумском направлении).
ВС РФ уничтожили боевиков «Кракен»* ВСУ в Славянске
Покровское направление
На Покровском направлении российские силы укрепились в юго-восточной части Цукурино и заняли шахту, находящуюся юго-восточнее. Бои продолжаются в районе Николаевки, а также к северу и западу от Новогродовки и севернее Селидово.
Белгородская область
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