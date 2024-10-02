ВС РФ уничтожили боевиков «Кракен»* ВСУ в Славянске

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Во вторник, 2 октября, армия России нанесла мощный удар по месту дислокации украинских боевиков подразделения «Кракен»* в Славянске. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский Партизан».
«Сегодня, 2 октября 2024 года, около 5:00 утра российскими войсками был нанесён удар по пункту временной дислокации противника в Славянске. По предварительной информации, удар пришёлся на здание гостиницы "Камелот"», — говорится в сообщении.
Уточняется, что здание располагалось на трассе между Краматорском и Славянском. Именно там, по предварительным данным, находился личный состав разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен».
После российского удара в здании разгорелся мощный пожар, после чего там появилось много экипажей скорой помощи.
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* признан террористической организацией и запрещен в РФ
Элина Позднякова