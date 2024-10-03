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Российские военные благодаря новой тактике продвигаются в зоне специальной военной операции самыми быстрыми темпами с 2022 года. Об этом информирует газета The Washington Post.
«Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года», — отмечается в материале.
Сообщается, что за это время у военных ВС РФ получилось освободить 823 квадратных километра, из которых 694 приходятся на территорию между Артемовском и Угледаром. По данным издания, российские бойцы штурмуют малыми группами, поэтому обнаружить их сложно.
«Украинцы с трудом противостояли, даже когда они добивались локальных побед. Это очевидно в таких местах, как Угледар», — указано в газете.
Помимо этого, отмечается, что Армия России повысила уровень коммуникации на поле боя. По данным издания, это помогает лучше координировать атаки.
В заключении автор статьи отметил, что солдаты ВСУ утверждают, что у России достаточно ресурсов для продолжения давления, а западная помощь, по их словам, не может полностью восполнить нехватку оружия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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