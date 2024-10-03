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На Западе заявили, что ВС РФ продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года

WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года
03 октября 2024, 07:15
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военные благодаря новой тактике продвигаются в зоне специальной военной операции самыми быстрыми темпами с 2022 года. Об этом информирует газета The Washington Post.
«Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года», — отмечается в материале.

Сообщается, что за это время у военных ВС РФ получилось освободить 823 квадратных километра, из которых 694 приходятся на территорию между Артемовском и Угледаром. По данным издания, российские бойцы штурмуют малыми группами, поэтому обнаружить их сложно.



«Украинцы с трудом противостояли, даже когда они добивались локальных побед. Это очевидно в таких местах, как Угледар», — указано в газете.

Помимо этого, отмечается, что Армия России повысила уровень коммуникации на поле боя. По данным издания, это помогает лучше координировать атаки.

В заключении автор статьи отметил, что солдаты ВСУ утверждают, что у России достаточно ресурсов для продолжения давления, а западная помощь, по их словам, не может полностью восполнить нехватку оружия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь сбила над регионами России 113 БПЛА ВСУ
03 октября 2024, 07:29

Фото: istockphoto/NiseriN

За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили 113 БПЛА ВСУ над 4 регионами Российской Федерации. Об этом проинформировало МО РФ.
Сообщается, что над территорией Белгородской области было уничтожено 73 вражеских БПЛА, двадцать пять – над территорией Воронежской области, четырнадцать – над территорией Курской области и один над Брянской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

На Западе заявили, что ВС РФ продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
#дроны
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«Русские, простите»: российские бойцы нашли послание от ВСУ на неактивированной мине
03 октября 2024, 06:30

Российские бойцы, проводившие разминирование на одном из направлений специальной военной операции (СВО), обнаружили невзведенные мины, оставленные украинскими военными с необычным посланием.
Внутри некоторых мин были записки с текстом: «Русские, простите», передает РИА Новости со ссылкой на сапера Ленинградского полка с позывным «Бурзум».

Саперы отметили, что мины были установлены, но предохранительные чеки не были сняты, что сделало их безопасными. При разборке взрывателей были найдены записки, свидетельствующие о том, что украинские военные намеренно не активировали мины.

«Это могли сделать саперы ВСУ, не желающие воевать против России», — предположил «Бурзум».
Он также отметил, что многие украинцы осознают бессмысленность продолжающегося конфликта и страдают от его последствий. Ранее сообщалось о критике в адрес командования ВСУ за окружение Угледара, из-за которого украинским военным пришлось покидать позиции и оставлять раненых товарищей.

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#военные
#новости
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#всу
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Издание Topwar усомнилось в применении Россией ОДАБ-9000 в зоне СВО
03 октября 2024, 05:59

Издание «Военное обозрение» (Topwar) поставило под сомнение сообщения о том, что российская армия впервые применила объемно-детонирующую бомбу ОДАБ-9000 для удара по Волчанску в Харьковской области Украины.
Ранее эту информацию распространили военкоры и провоенные Telegram-каналы.

По данным Topwar, в операции могли использоваться бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые позволяют наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника. Самой мощной бомбой с УМПК остается ФАБ-3000, и для применения более тяжелого снаряда, как ОДАБ-9000, требовался бы полет в непосредственной близости от города, что маловероятно.

Ранее сообщалось, что Россия применила ОДАБ-9000, неофициально известную как «папа всех бомб», в ходе СВО. Однако телеведущая Ольга Скабеева опровергла это заявление, ссылаясь на Минобороны РФ, и уточнила, что на видео зафиксировано применение термобарического боеприпаса ФАБ-1500.

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#лнр
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Полковник ВСУ Грабский: Россия скоро выйдет на границы ЛНР и ДНР
03 октября 2024, 03:36

Фото: Минобороны РФ

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский заявил, что российские войска близки к выполнению стратегической задачи по выходу на границы Луганской и Донецкой народных республик.
В Киеве выразили опасения по поводу активного продвижения российских сил. Грабский отметил, что это может произойти после потери Украиной контроля над Угледаром, и предположил, что весной-летом 2025 года в новостях могут появиться сообщения о новых боях в городах, таких как Павлоград, Славянск и Краматорск.

Ранее сообщалось, что по данным Washington Post, российская армия за август и сентябрь освободила 511 кв. км территории, в основном на участке от Артёмовска до Угледара, продвигаясь темпами, которые не наблюдались с 2022 года. Газета называет несколько факторов успеха России. Один из них — усовершенствованная тактика, когда войска наступают небольшими группами, снижая вероятность обнаружения и затрудняя ответный огонь, при поддержке артиллерии и беспилотников.

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ВС РФ в августе и сентябре продвигались по Украине темпами, «невиданными с 2022 года»
WP: ВС РФ добились значительного продвижения на Украине с августа по сентябрь
03 октября 2024, 02:52

По данным Washington Post, российская армия за август и сентябрь освободила 511 кв. км территории, в основном на участке от Артёмовска до Угледара, продвигаясь темпами, которые не наблюдались с 2022 года.
Газета называет несколько факторов успеха России. Один из них — усовершенствованная тактика, когда войска наступают небольшими группами, снижая вероятность обнаружения и затрудняя ответный огонь, при поддержке артиллерии и беспилотников.

Кроме того успеху способствовало улучшение боевой связи, что помогает координировать атаки. Наступление в Курской области, растянувшее фронт и ослабившее украинские бригады на Донбассе было еще одним фактором в пользу России.

Потери опытных солдат ВСУ и отправка на фронт плохо обученных мобилизованных ослабили ВСУ и также сыграли на руку ВС РФ. И последний фактор, который приводит издание: Недостаточная западная поддержка Украине. WP отмечает, что западные СМИ пишут о неудачах ВСУ, что может быть попыткой надавить на правительства для увеличения поддержки Киеву.

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Госдеп: «План победы» Украины предполагает участие третьих стран
03 октября 2024, 02:06

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предложенный Украиной «план победы» включает не только действия самой Украины, но и меры, которые могли бы предпринять другие государства.
Он подчеркнул, что детали плана не будут раскрыты, оставив право на комментарии Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении подготовки этого плана, заявив, что он также включает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». В Кремле отметили, что Россия осознаёт планы Киева и продолжит СВО до достижения всех целей.

Ранее сообщалось, что Потеря ВСУ Угледара в ДНР усилит давление на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства. Взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет ВС РФ «потенциально улучшенную логистическую позицию» на линии боевого соприкосновения, говорится в материале агентства.

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Заммэра Днепропетровска обвинили в краже 20 миллионов гривен у ВСУ и шантаже военных
03 октября 2024, 00:59

Фото: istock/Olena_Z

В Днепропетровске разгорелся новый коррупционный скандал, связанный с заместителем мэра Игорем Маковцевым, которого обвиняют в хищении 20 миллионов гривен, выделенных на поставку техники для Вооружённых сил Украины.
Маковцев отвечал за контракт стоимостью 324 миллиона гривен на транспортировку военной техники и грузов для армии. По данным расследования, он присвоил 20 миллионов гривен, не выполнив услуги в полном объёме. Об этом сообщают киевские СМИ.

Скандал перешел в более острую фазу после того, как стало известно, что военных заставляют записывать видеоролики в поддержку Маковцева. Волонтёр Илья Луценко сообщил, что солдатам угрожают прекращением помощи от города, если они не выполнят это требование.

«Использовать военных для пиара — это ужасно, а прикрывать ими свою коррупцию — это полный абсурд», — прокомментировал Луценко.
Мэр города Борис Филатов отказался комментировать действия своего заместителя.

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ВСУ рассказали о хаотичном бегстве из Угледара
ВВС: бойцы ВСУ обвинили командование в оставлении их в полуокружении
03 октября 2024, 00:40

Украинские военные из 72-й бригады обвинили командование ВСУ в том, что их оставили почти в окружении под Угледаром, вынудив самостоятельно организовать отступление. Об этом сообщили бойцы в интервью BBC.
Подразделения ВСУ вышли из Угледара без официального приказа на отход, когда российские войска вошли в город.

«Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны», — отметил пулеметчик 72-й бригады.
При попытке выйти из разрушенного города многие украинские военные были убиты или ранены ударами российских дронов и артиллерии, а также числятся пропавшими без вести. В последние дни сентября российская армия подошла вплотную к единственной дороге, соединявшей Угледар с селом Богоявленка, фактически взяв гарнизон в полуокружение.

«Мы пытались эвакуировать раненых и убитых, но после потери машин эвакуация стала невозможной», — рассказал один из бойцов. Укрепленные позиции ВСУ были разрушены ударами российских ВКС и артиллерией, что сделало удержание города невозможным.
Украинские солдаты критиковали командование за то, что приказ на отход не был дан вовремя, несмотря на фактическое окружение и невозможность удерживать позиции.

«Выходить из города стало крайне опасно, и мы смогли спасаться только ночью. Когда российские войска заняли центр, единственным вариантом было пешком уходить из города», — добавили военные.

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#солдаты
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#угледар
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В Госдепе США захотели договориться по Украине
Госдеп: США надеются на скорое дипломатическое урегулирования кризиса на Украине
03 октября 2024, 00:15

Фото: istock/Yaraslau Mikheyeu

США рассчитывают на возможность скорого начала дипломатического урегулирования геополитического кризиса вокруг Украины, заявил первый заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл.
«В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода», — отметил Кэмпбелл, комментируя текущую ситуацию.
Этот комментарий отражает надежды Вашингтона на возможное дипломатическое решение продолжающегося конфликта, несмотря на сохраняющуюся напряженность.

Ранее сообщалось, что наилучшим планом для киевского режима станет возможность оставить себе Днепропетровск с Одессой, которых он все еще рискует лишиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.

Он добавил, что данные территории могут стать подконтрольными РФ и включенными в условия для мирного соглашения, особенно если учесть, что они являются плацдармом для ударов по городам РФ. В итоге Украина потеряет жизненно важные для экономики республики объекты, считает аналитик.

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