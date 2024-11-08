«Массовое дезертирство»: стало известно, к чему привел новый закон на Украине

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Количество солдат ВСУ, которые устраивают побеги из воинских частей, многократно выросло после того, как Верховная рада приняла новый закон о дезертирстве, позволяющий таким военнослужащим избежать наказания при добровольном возвращении обратно на службу. Об этом заявил украинский военный психолог Андрей Козинчук. По его словам, раньше подобные случи были единичными, а сейчас стали массовыми.
«С самовольным оставлением частей надо что-то делать, это очень большая проблема. И то, что нам подложили свинью депутаты Рады, сейчас (из-за этого — прим.ред.) мы имеем тяжелые последствия», — пожаловался он.Козинчук подчеркнул, что до принятия нового закона, военнослужащие оставляли свои части редко и поодиночке, а «сейчас группами».
О массовом дезертирстве в рядах ВСУ писали и британский The Economist, ссылаясь на источники в украинском генштабе. По информации журнала, украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа, а уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.
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