Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, они отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта. Он добавил, что российские военные нанесли сильный удар по украинским боевикам.
Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова