Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке

С начала СВО на Украине с обеих сторон конфликта уже не раз происходили угоны военной техники или их неудачные попытки. Совсем недавно, в начале июля 2024 года, сотрудники ФСБ предотвратили важную для украинских спецслужб операцию по угону сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Противник пытался завербовать летчика всеми возможными способами — и тремя миллионами долларов, и итальянским гражданством для семьи и даже угрозами его дочерям, но все оказалось тщетно: пилот сообщил обо всем руководству. Умело обведя украинскую разведку вокруг пальца, ФСБ в ходе оперативной игры выведала расположение аэродрома и по нему нанесли ракетные удары.