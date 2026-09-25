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Массовую атаку БПЛА зафиксировали в Пермском крае и Ульяновске

Губернатор Махонин сообщил об атаке на промышленный объект в Пермском крае
Фото: iStock/Terry Papoulias

Украинские вооружённые формирования организовали воздушную атакую на Пермский край. Нападение отражает система ПВО.



Как сообщил в Телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин, ВСУ пытаются поразить цели с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мобильные огневые группы работают по вражеским БПЛА с раннего утра.

«Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте», — написал губернатор.
Кроме того, поступили сообщения о массовой атаке БПЛА на Ульяновск. Об этом в соцсетях рассказал губернатор области Алексей Русских, призвав жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам.

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Александр Огарёв

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