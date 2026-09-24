Минобороны сообщило о контроле над Польной, ВС РФ сорвали логистику ВСУ и нанесли удары по складам: последние новости СВО на 24 сентября
Российские подразделения на нескольких направлениях нанесли серию ударов по позициям, пунктам управления БПЛА, складам боеприпасов и маршрутам снабжения ВСУ, а штурмовики «Северной» группировки установили контроль над населенным пунктом Польная Харьковской области. Какие цели удалось обнаружить разведке и чем завершились атаки — в материале «Радио 1».
Удар по опорным пунктам и складам ВСУ в Запорожье
В Запорожской области разведывательные расчеты БПЛА группировки «Восток» выявили оборудованные опорные пункты ВСУ, расположенные в лесополосах, а также замаскированный полевой склад боеприпасов. После уточнения координат обнаруженных целей данные передали артиллерийским расчетам.
По выявленным позициям нанесли огневое поражение расчеты «Гиацинт-Б». Первые попадания пришлись по укреплениям и укрытиям противника, после чего огонь перенесли на район расположения полевого склада.
В результате были уничтожены опорные пункты и запасы боеприпасов. Попадание по складу вызвало мощный подрыв с последующей детонацией боекомплекта и возгоранием.
Уничтожение укрепленных позиций и полевого склада лишило подразделение ВСУ части запасов боеприпасов и снизило его возможности по удержанию указанного участка.
Дроны ВС РФ ударили по логистике
В Запорожской области операторы ударных БПЛА группировки «Восток» также сорвали подвоз материальных средств к позициям ВСУ. Во время мониторинга маршрутов снабжения расчеты разведывательных беспилотников проследили пути доставки грузов к передовым позициям.
На обнаруженных маршрутах находились автомобильная техника, загруженные пикапы, машины с прицепами, наземные роботизированные комплексы, а также тяжелые гексакоптеры, использовавшиеся для доставки грузов. По выявленным целям операторы ударных БПЛА нанесли удары.
Уничтожение средств подвоза нарушило снабжение позиций ВСУ и затруднило доставку боеприпасов, продовольствия и другого имущества на передовые позиции, передает Минобороны РФ.
Проблемы с логистикой украинских подразделений фиксировались и в прифронтовых населенных пунктах Славянско-Краматорской агломерации. Там операторы ударных дронов «Южной» группировки войск ежедневно выявляют и уничтожают десятки единиц автомобильного транспорта и наземных робототехнических комплексов, задействованных в цепочке снабжения подразделений ВСУ.
Расчеты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии, 54-го мотострелкового полка и Добровольческого корпуса «Южной» группировки войск поражают дистанционно управляемые транспортные платформы с грузом боеприпасов и материальных средств как на маршрутах следования, так и в укрытиях.
Только в Краматорском районе — в Дружковке, Дружковском, Кондратовке и Новоселовке — за двое суток дроноводы «Южной» группировки войск уничтожили без возможности восстановления не менее десяти НРТК с грузом.
Пункты управления БПЛА обнаружили по антеннам и взлетам дронов
В Краматорском районе расчеты разведывательных БПЛА «Южной» группировки выявили два пункта управления беспилотниками ВСУ. Места размещения операторов удалось установить по антеннам связи, а также по зафиксированным взлетам и посадкам дронов.
Украинские расчеты БПЛА оборудовали пункты управления в частных жилых домах.
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Первый пункт управления обнаружили в Дружковке. По нему расчет гаубицы «Гиацинт-Б» 72-й мотострелковой бригады нанес несколько точных ударов 152-мм снарядами.
Второе укрытие с расчетом БПЛА ВСУ обнаружили в населенном пункте Семеновка. Удар по цели нанес расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б».
В результате огня оба пункта управления беспилотниками были уничтожены вместе с оборудованием связи и находившимися на позициях операторами ВСУ.
Уничтожение пунктов размещения личного состава
На Добропольском направлении расчеты войск беспилотных систем 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» вскрыли и уничтожили семь пунктов размещения личного состава противника.
Украинские формирования размещали личный состав в частных домостроениях, используя жилой сектор для укрытия от воздушной разведки и огневого поражения. Во время воздушной разведки операторы БПЛА выявили места сосредоточения пехоты.
Противник оборудовал пункты временной дислокации в домах, рассчитывая на скрытность и защиту строений. После обнаружения координаты объектов передали расчетам ударных дронов для огневого поражения.
После подтверждения целей операторы ударных БПЛА нанесли серию точных ударов по вскрытым объектам. В результате укрытия противника были уничтожены вместе с находившимся там личным составом. Поражение целей подтвердили средства объективного контроля.
Ликвидация пунктов временной дислокации нанесла противнику потери в живой силе и лишила его оборудованных мест для размещения, отдыха и подготовки, а также скрытного сосредоточения пехоты и восстановления сил на этом участке фронта.
Работа расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки «Центр» по выявлению и уничтожению объектов противника ведется круглосуточно. Слаженные действия операторов разведывательных и ударных дронов обеспечивают планомерное поражение живой силы и техники ВСУ, что создает условия для продвижения штурмовых подразделений российской армии.
Удар Су-34 по живой силе и пункту временной дислокации
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по живой силе и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Удар по заданным координатам наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
После получения от разведки подтверждения об уничтожении заданной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Установление контроля над Польной
21 сентября текущего года было заявлено об установлении контроля над населенным пунктом Польная Харьковской области военнослужащими штурмовых подразделений 82-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север».
В результате ожесточенных боев штурмовики сломили сопротивление боевиков ВСУ и взяли населенный пункт под контроль. В ходе наступательных действий военнослужащие продвигались по лесным массивам в условиях плохой видимости.
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Перед началом боев в населенном пункте артиллерийские расчеты и операторы ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем уничтожили опорные пункты, огневые точки и полевые пункты хранения боеприпасов противника.
После проведения штурмовых действий последующие группы закреплялись на занятых рубежах, не позволяя боевикам ВСУ провести контратаку. Это создало условия для дальнейшего продвижения в населенном пункте.
Наступательные действия велись при активной поддержке ствольной и реактивной артиллерии, а также подразделений беспилотных систем. Штурмовики малыми группами по два-три человека уничтожали опорные пункты ВСУ под сопровождением операторов разведывательных беспилотников.
Благодаря слаженным действиям подразделений 82-го мотострелкового полка противник был дезорганизован и не оказал активного сопротивления.
Закрепившись в селе, военнослужащие приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающих территорий.
Взятие под контроль населенного пункта Польная Харьковской области значительно усложнило противнику снабжение по воздуху окруженной группировки.
Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.