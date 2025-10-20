Мать 30 детей попала в ДТП во время доставки гумпомощи в зону СВО
Жительница Благовещенска Ирина Вервельская, мать 30 детей, попала в серьёзную аварию во время перевозки гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По информации издания, женщина ехала на «ГАЗели», загруженной вещами и продуктами для бойцов. Рядом находился её сын. ДТП произошло в Саратовской области – удар пришёлся именно на место, где находилась Ирина. В результате её зажало в кабине, и спасателям пришлось вырезать пострадавшую. Сейчас женщина находится в больнице Балаково с раздробленной ногой, ей предстоит операция, после которой планируется перевозка в Уфу.
Местные волонтёры уже завершили доставку гуманитарного груза по назначению. Известно, что у Ирины трое биологических детей, двое усыновлённых и 25 приёмных. Многие из её воспитанников уже выросли и сами стали родителями.
