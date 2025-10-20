Мать 30 детей попала в ДТП во время доставки гумпомощи в зону СВО

20 октября 2025, 13:54

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительница Благовещенска Ирина Вервельская, мать 30 детей, попала в серьёзную аварию во время перевозки гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.